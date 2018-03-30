الرئيس الصحراوي: نرفض تلاعب “المخزن” في قضيتنا بالإتحاد الأوروبي 

رفض رئيس جمهورية الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، تلاعب الممكلة المغربية، وتحايلها في تغيير موقف الإتحاد الأوروبي من القضية الصحراوية.

ودعا غالي، خلال الندوة الوطنية الدولية السادسة حول القضية الصحراوية عقدت بفندق الرياض، الإتحاد الأوروبي، أن يتخذ موقفا واضحا وصريحا.

لما يخدم الشعب الصحراوي، والقضية الصحراوية.

وأكد أن الدولة الصحراوية، تحضر لأي مراوغة أو تحايل، قد يمارسه المخزن، لتغيير موقف الإتحاد الأوروبي، من القضية الصحراوية.

وأضاف الرئيس غالي” أن الإتحاد الأوروبي أمام مسؤولية تصفية الإستعمار من القارة.”

مؤكدا إستعداد الصحراويين، للتعاون مع الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي”.

من أجل تمكين الشعب الصحراوي، من ممارسة حقه في تقرير مصيره، والإستقلال، طبقا لقرار الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الصحراوي:” أن الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولية تبني موقف صريح لدعم القضية، والعمل على تطبيق القانون 51″

بهدف الضغط على المملكة المغربية، للإستئناف الفوري للتفاوض، ووقف إطلاق النار.

وطالب الرئيس غالي، الهيآت الدولية، بضرورة العمل على وضع حد للإنتهاكات الجسيمة التي يمارسها “المخزن” ضد حقوق الإنسان.

مع ووقف عملية التقتيل والحصار، والتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين.

وتابع الرئيس الصحراوي” أن الندوة التي عقدت اليوم، تشكل محطة مهمة بالتعريف بالقضة، عبر سلسلة من المداخلات في عديد الموضوعات”.