الرئيس الفلسطيني: أبواب الحوار مفتوحة لتحقيق الوحدة الفلسطينية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنّ أبواب الحوار ماتزال مفتوحة لسُبل تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة والكاملة بين الفصائل الفلسطينية.

الرئيس عباس ذكر أنه ترك ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لأي من التنظيمات للإنضمام إلى منظمة التحرير الوطني.

وأشار الرئيس محمود عباس، أنّ القضية الفلسطينية تواجه مرحلة خطرة حرجة وحساسة وجب مواجهتها ومجابهتها.

وقد شدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنّ على الأعضاء الجدد في اللجنة التنفيذية الجديدة القيام بواجبهم اتجاه الشعب والقضية.

وقال الرئيس الفلسطيني، أنه يرفض الضغوط التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

كما قال الرئيس الفلسطيني أنه يرفض التهديدات التي يتعرض لها نتيجة مواقفه الوطنية ولرفضه التنازل عن حقوق شعبه.

كما أكد على تمسكه بالثوابت المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف و عودة اللاجئين.

وهذا من خلال قرارات الشرعية الدولية وما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة بالقرارات ذات الصلة.