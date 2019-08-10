الرئيس المدير العام لمجمع النهار يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الاضحى

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الرئيس المدير العام لمجمع النهار يهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الاضحى
بقلم م .فيصل

توجه الرئيس المدير العام لمجمع النهار الزميل أنيس رحماني بخالص التهاني إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الاضحى.

ونشر الزميل انيس رحماني عبر صفحته الرسمية على التويتر  تهانيه إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية في عيد الاضحى

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتوجه بخالص التهاني إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية”.

مضيفا “راجيا من المولى عزوجل أن يعيده علينا وعلى الأمة بوافر النعم والخيرات”.

وأن يكون هذا العيد مناسبة للتأخي والتصالح والمحبة والكلمة الطيبة.

وإختتم  بقوله تعالى :” كنتم خير أمة أخرجت للناس”.

صح عيدكم


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=687216

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