الرئيس المصري: فرص التعاون مع الجزائر كبيرة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن فرص التعاون بين الجزائر ومصر كبيرة، وهو ما تحدث فيه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يجري زيارة عمل وأخوة إلى مصر.

وقال الرئيس المصري، في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، أن الشركات المصرية تسجل بإحترام شديد المعاملة الكريمة التي تتلقاها بالجزائر.

وأضاف السيسي، أن لديهم في مصر، أكثر من 5 آلاف شركة تستطيع أن تعمل في كافة المشاريع، وهم مستعدون للإستثمار في الجزائر. مشيرا في نفس الوقت إلى فتح المجال أمام الشركات الجزائرية بدورها، وتقديم كل التسهيلات، للإستثمار في مصر.

ومن جهة أخرى، وبخصوص ما تطرق إليه مع الرئيس تبون، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن هناك إجماع عربي على وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات.

وأضاف السيسي، أن الطرفان تطرقا إلى الحرب في غزة ولبنان وليبيا والسودان. أين عبرا عن التوافق التام حول أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة، بعيدا عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التآمر أو إزكاء الفتن.

وتابع السيسي، أن هناك إجماع عربي، بخصوص الحرب في غزة، على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرعايا.

مؤكدا أنهم يبذلون جهدا كبيرا، مع كل الشركاء لوقف اطلاق النار وإدخال المساعدات.

كما تحدث الرئيس السيسي، على إطلاق مبادرة تهدف إلى تبادل الرهائن مع بعض الأسرى في إسرائيلـ، وصولا إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع.

كما أكد السيسي، أنهم ضد أي محاولة تهجير قصري من قطاع غزة لخارج القطاع.

أما بخصوص الوضع في لبنان، قال الرئيس السيسي، أن هناك توافق مع الجزائر، على عدم السماح للصراع بـأن يمتد إلى خارج المنطقة، وإيقاف إطلاق النار.

كما شدد الطرفان، حسب السيسي، على ضرورة إيقاف إطلاق النار في السودان، والوصول إلى إجراء إنتخابات. مشيرا إلى أن البلدان يرفضان بشدة التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وبخصوص ليبيا، قال السيسي، أنه يدعم إجراء إنتخابات، معربا عن إستعداده للتعاون، للوصول إلى وحدة الأرض الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الليبية.

وفي الأخير، أكد السيسي، أن المحادثات مع الرئيس تبون، كانت جد إيجابية. مؤكدا إستعداد مصر للمزيد من العمل المشترك لصالح الشعبين الجزائري والمصري. وهنأ الرئيس تبون، بمناسبة حلول الذكرى السبعين لإندلاع الثورة التحريرية.