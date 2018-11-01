الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية

حيث قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهداء الثورة التحريرية، وقام بتقبيل العلم الوطني.

من جهته حضر المراسم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

والوزير الأول، أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الطيب بلعيز ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.

بالإضافة إلى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وزير المجاهدين الطيب زيتوني والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو.