الرئيس بوتفليقة يصل إلى قصر المرادية لترأس مجلس الوزراء

ومن ضمن أعمال المجلس التوقيع على قانون المالية لسنة 2018
تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر إقليم الإختصاص من حجز 1.918.576 مليون كيس شمة مقلدة، وذلك خلال عام 2017.
وقامت وحدات الدرك في إطار مكافحة الاتجار…
قالت زيتوني سارة المكلفة بتسييرالمديرية الجهوية للتشغيل بوهران، أنه تم تشغيل أزيد من 21 ألف طالب عمل منذ مطلع سنة.
بمختلف الإادارات والمؤسسات الإاقتصادية العمومية والخاصة.
وأضافت…
تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية بسكرة من حجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية موجهة للبيع والترويج داخل الإقليم الحضري.
تعود القضيةبعدإستغلال معلومات وردت الى ذات المصالح…
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