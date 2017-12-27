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الرئيس بوتفليقة يصل إلى قصر المرادية لترأس مجلس الوزراء

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الرئيس بوتفليقة يصل إلى قصر المرادية لترأس مجلس الوزراء
بقلم أمينة داودي

وصل الآن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة إلى قصر المرادية لترأس إجتماعا للوزراء.

ومن ضمن أعمال المجلس التوقيع على قانون المالية لسنة 2018

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