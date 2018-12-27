الرئيس بوتفليقة يوقّع على قانون المالية لـسنة 2019

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، على قانون المالية لسنة 2019 بمقر رئاسة الجمهورية.

وذلك خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الخميس.

حيث تم الإعتماد على إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2019 على سعر بترول 50 دولار للبرميل و معدل نمو قدره 2.6 بالمئة ومعدل تضخم 4.5 بالمئة.

وعلى الصعيد الميزانيات يرتقب قانون المالية ايرادات قدرها 6.508 مليار دينار منها 2.714 مليار دينار جباية بترولية.

وبخصوص نفقات الميزانية سترتفع الى 8.557 مليار دينار بانخفاض طفيف مقارنة ب2018. أما ميزانية التسيير فتقدر ب 4.954 مليار دينار.