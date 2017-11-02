الرئيس بوتفليقة يوقّع على 5 مراسيم رئاسية

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على عدة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات ومذكّرة تفاهم مع عدّة دول.

وأوضح بيان للرئاسة، أنّ بوتفليقة، وقّع على عدّة مراسيم رئاسية تتضمّن التّصديق على بروتكول الإتفاق بين الجزائر والصين.

لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع ” تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر” الموقع بالجزائر.

و قع على مرسوم يتضمن التصديق على الإتفاق بين الجزائر و جمهورية طاجكستان حول الترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات

وفي سياق متّصل، وقع بوتفليقة على مرسومين يتضمنان التصديق على اتفاقيتين بين الجزائر و إثيوبيا.

تتعلق الأولى بـ “التّكوين المهني و التقني” و الثانية “حول الصحّة الحيوانية.

كما وقّع رئيس الجمهورية على مرسوم يتضمّن التصديق على مذكّرة تفاهم بين الجزائر وإثيوبيا في مجال الرياضة.