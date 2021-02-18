الرئيس تبون:”سيتمّ تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني “

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه تطبيقا للدستور الجديد سيتم تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال رئيس الجمهورية:”بعد 15 أو 20 يوم ستكون هناك نصوص نهائية لتنصيب المجلس الأعلى للشباب لكي يتنظم ويأخذ صلاحياته دستوريا”.

قبل أن يضيف رئيس الجمهورية:”هذي الورشات التي أسرعنا بتنصيبها مثل الورشة لخلق المحكمة الدستورية.”

“وذلك لكي يتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بصلاحيات أخرى وعدد أخر.”

وأختتم الرئيس قائلا: “ستكون هناك قرارات أخرى ليكون الدستور ساري المفعول بكل بنوده.”