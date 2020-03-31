الرئيس تبون: “إشغالنا الأكبر إنقاذ أرواح مواطنينا” .. تعديل الدستور فيما بعد

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ان مشروع تعديل الدستور ليس أولوية في الوقت الراهن بحكم الظروف التي تعيشها البلاد.

وخلال لقائه مسؤولي بعض الوسائل الإعلامية قال الرئيس تبون “إشغالنا الأكبر إنقاذ أرواح مواطنينا”

من وباء كورونا الذي إجتاح البلاد.

كما جدد الرئيس تبون على أن كل الامور متوفرة ولدينا كل القدرات ولم نستعملها كلها لحد الان

وطمان الرئيس تبون الجزائريين ان الدولة لديها مخزون كافي من المواد يكفينا حتى 5 اشهر فلا داعي للتهويل والدعايات المغرضة.

والجدير بالذكر فإن الرئيس تبون قام بسلسلة من المشاورات مع الأحزابب والجمعيات وشخصيات وطنية لتعديل الدستور.