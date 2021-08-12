الرئيس تبون: القبض على 22 مشبوه بإشعال الحرائق بمساعدة مواطنين أحرار

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه تم توقيف 22 يشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق الأخيرة التي إندلعت في 17 ولاية.

وفي خطاب له موجه للأمة، قال الرئيس تبون:”هناك من يغتنمون مثل هذه الفرصة الحزينة لتفرقة الجيش والشعب والدولة، أقول لهم أن المواطنين الشرافاء هم من ساعدوا مصالح الأمن في القبض على بعض المشبوهين.”

وتابع رئيس الجمهورية:” لحد الآن تم توقيف 22 مشبوه بهم بإشعال النيران بمساعدة مواطنين شرافاء أحرار، من بينهم 11 من تيزي وزو، 2 جيجل، 1 عين دفلى، 3 مدية، 4 عنابة.”