الرئيس تبون: توقيت هذه الإضرابات ليس بريئا

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه من غير المعقول شن إضراب يمس السمعة الوطنية ويعطل مصالح المواطنين برسالة SMS.

وخلال لقائة بمدراء اومسؤولي المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة أن تزامن الإضرابات والاحتجاجات في قطاعات هامة ليست بريئة.

كما اشار الرئيس تبون أن الإضراب بقطاع التربية قبل أن تشرع الحكومة في عملها ليس تصرفا سليما.

وأنه من الغير المقبول شن إضراب ونحنت نسعى من اجل توقير النقل والإطعام لأطفالنا والاساتذة يطالبون بالزيادة في الاجور.

واوضح الرئيس أن توقيت هذه الإضرابات ليس بريئا ومن يريد حل المشاكل عليه بالسعي للحوار واحترام الخطوات القانونية.

واكد الرئيس تبون انه يجب إعطاء حرية القرار للمسؤولين المحليين مقابل تقوية وسائل وآليات الرقابة.