 الرئيس تبون: “صح رمضانك وكل عام وأنتم بخير “

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين خلال كلمة القاها للشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وقال رئيس الجمهورية خلال الكلمة أنه بفضل الله وحمده الذي منا عليا أصبحنا نعيش وضعا مستقرا بفضل الله وجهود السلك الطبي.

وأكد الرئيس تبون على ضرورة مضاعفة الحذر والتقيد بالبروتوكول الصحي في الفضاءات العمومية.

كما أشار الرئيس تبون إلى ضرورة الإبعاد عن الإستهلاك المفرط خلا الشهر الفضيل

وإختتم الرئيس تبون كلمته بالترحم على ضحايا الوباء.

وقال الرئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون “صح رمضانك وكل عام وأنتم بخير ”