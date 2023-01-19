الرئيس تبون عن الأموال المنهوبة: وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة. بخصوص استرجاع الأموال المنهورية أنه تم العثور على 500 ألف مليار سنتيم لدى عائلة واحدة فقط.

وقال الرئيس تبون “أتمنى القطيعة مع المال الفاسد الذي مزال متغلغلا ويرفض التغيير. الشعب الجزائري تابع الأرقام المهولة لاسترجاع الأموال المنهوبة، أقول أنه وجدنا 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة فقط. ولا أقول عفا الله عما سلف”.