الرئيس تبون في لقاء اعلامي مشترك مع نظيره الصومالي: تحدثنا عن القضية الفلسطينية ونجدد دعمنا لها

أجرى رئيـس الجمهـورية عبد المجيـد تبـون رفقة رئيـس جمهـورية الصـومـال حسن شيـخ محمـود بتصريح إعلامي مشترك رحب من خلاله بالرئيس الصومالي.

وقال الرئيس تبون: أرحب بفخامة رئيس جمهـورية الصـومـال السيد حسن شيـخ محمـود والوفد المرافق له”

وأكد الرئيس تبون” هذه الزيارة تعتبر الثانية وهي زيارة تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز تعاوننا وحرصنا على مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين”.

كما تطرق الرئيس تبون رفقة نظيره الصومالي إلى القضية الفلسيطنية