الرئيس تبون للوزراء: “لن أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أوثالثة”

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة، بوجوب التكفل بإيصال الخدمات الضرورية لكافة المناطق المعزولة.

وأسدى الرئيس تبون تعليماته لوزير الداخلية وعدد من الوزراء المعنيين، لإيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة، حتى يتم تمكين سكانها من الاستفادة من الخدمات الضرورية.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية “أنا أعيش واقع المواطن.. ولن أقبل أبدا أن يكون هناك مواطن من الدرجة الأولى وآخر من درجة ثانية أو ثالثة”.

وأضاف الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء “لن أقبل أبدا بمناظر مأساوية ومذلة لمواطنين مازالوا يعيشون في القرون الوسطى خلافا لمواطنين آخرين يعيشون في القرن الواحد والعشرين في ظروف مريحة”.

وشدد رئيس الجمهورية امام أعضاء الحكومة على وجوب توفير خدمات الماء الشروب والكهرباء والطرق في المناطق المعزولة حتى يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق.

وختم الرئيس حديثه في هذا السياق بالقول أنه “يجب أن تمتد ثمار التنمية إلى جميع الجهات وإلى جميع المواطنين”، مضيفا أن إذا لم تتوفر الكهرباء في منطقة ينبغي جلبها من المكان الأقرب أو استعمال الطاقة الشمسية.

وإذا تعذر على السلطات، يقول الرئيس، جلب الماء الشروب، فإنه “ينبغي عليها استعمال الصهاريج، وإذا تعذر بناء مدرسة بسبب قلة عدد التلاميذ يجب بناء قسم بذاته”.

كما أعلن رئيس الجمهورية عن عقد اجتماع بين الولاة وأعضاء الحكومة في بداية النصف الثاني من شهر فيفري الجاري.