الرئيس تبون: لن أتخلى عن السيادة الوطنية بأي ثمن وهي قبل كل شيء ولدينا صحافيون أكفاء

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الجمعة رئيس الجمهورية “لن أتخلى عن السيادة الوطنية بأي ثمن وهي قبل كل شيء”.

خلال مقابلة أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، الخميس، مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية قال “لدينا صحافيون أكفاء ومن يسير وزارة الاتصال صحافي معروف”.

كما اكد الرئيس من غير المقبول إثارة أزمة دبلوماسية لأجل إضحاك الناس من خلال برنامج يبث عبر التلفاز.

واشار الرئيس تبون ” يجب رفع المستوى ولن نسكت على صحافيي نقل التقارير للسفارات”.

ومن غير المقبول إنشاء قناة تعرض برامج لا تتناسب مع الجزائريين اوحتى مصدر تمويلها غير معروف ومن الخارج وهذا لا نسمح به بتاتا.