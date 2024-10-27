الرئيس تبون: نطمح إلى تعزيز التعاون في المجال الطاقوي والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال السكن

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استعداد البلاد لتعزيز التبادلات التجارية والتعاون في المجال الطاقوي مع الجمهورية المصرية.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة، قال الرئيس تبون إنّ العلاقات بين الجزائر ومصر على أحسن ما يراه وتتميز بالتفاهم التام والرغبة في العمل سويا، واستثمارات جديدة.

وأضاف الرئيس:”مصر أول دولة بالنسبة لاستيراد الجزائر، حيث وصلنا إلى مايقارب مليار دولار ونطمح في الأكثر. وبالنسبة إلى الاستثمار الحالي، فإننا نتعاون مع مصر في ملف الطاقة والتنقيب عن الغاز في المناطق الجنوبية ومناطق أوف شور بحرية”.

وتابع رئيس الجمهورية : “الشركات المصرية معروفة بقدرتها على الإنجاز، وشاركت شركات مصرية معنا في بناء عمارات ومشروعات أخرى، والجزائر مفتوحة أمام الشركات المصرية ومرحبا بها وأعطيت الإشارة الخضراء لوزير الإسكان للتعامل مع الأشقاء في كل المناسبات حتى في الهندسة المعمارية وكل ما يتعلق بها وبالبناء وبناء المدن الجديدة”.

وعن زيارته إلى مصر، أكد الرئيس تبون أنها ودية وتنسيقية لتعميق التشاور في عدة مسائل تهم بلدنا والمنطقة العربية.

وفي هذا الصدد، تشكر الرئيس نظيره المصري على حفاوة الاستقبال الأخوي الذي حظي به على أرض الكنانة.

وختم الرئيس قائلا:” شاركنا مع بعض في الدفاع عن مقومات الأمة العربية وأغتنم فرصة الاحتفال باندلاع الثورة الجزائرية لأشكر الرئيس السيسي والشعب المصري وكل من ساهم في دعم الثورة.