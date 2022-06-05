الرئيس تبون يأمر إعداد النص القانوني لإنشاء بنك الإسكان في أجل أقصاه شهر واحد

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير المالية عبد الرحمان راوية بإعداد النص القانوني لإنشاء بنك الإسكان في أجل أقصاه شهر واحد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد وجه الرئيس تبون تعليمات بالتحضير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن لإطلاق فعلي لبنك الإسكان.

من جانب اخر، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج لا سيّما في الدول الإفريقية.

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كشف وزير السكن و العمران و المدينة محمد طارق بلعريبي، أن بنك الإسكان سيكون جاهزا خلال الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أضاف وزير السكن،خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن بنك الاسكان من التزامات رئيس الجمهورية 54 و سيكون جاهز في 1 نوفمبر المقبل.

كما كشف الوزير أنه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن الى بنك الاسكان، كما أن 60 بالمئة من اعانات السكن موجهة للسكن الريفي.

مشيرا الى ان هناك اعانات السكن الريفي غير مستغلة، وفي الشأن دعا المسؤولين المحليين للتسريع في توزيعها.