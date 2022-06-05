الرئيس تبون يأمر باستكمال إعداد مشروع القانون المتعلق بالإعلام

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية في إطار حرية التعبير بما يخدم الوطن والمواطن.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، أين شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الابتعاد عن الأساليب غير المهنية في نقل الواقع والتوجه نحو الاحترافية بقطاع السمعي البصري.

كما أكد الرئيس تبون أيضا على تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية خاصة ما تعلق بمعالجة القضايا المتخصصة أو الاستقصائية.

وأمر رئيس الجمهورية يأمر باستكمال إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالإعلام ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.