الرئيس تبون يأمر بالتحرير الكلّي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية

امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمواصلة إثراء مشروع القانون حول شروط وكيفيات منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد شدد الرئيس تبون، على ضرورة تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه.

كما أسدى الرئيس، تعليمات بمنح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا يتيح لها تسيير المناطق والحظائر التي تشكل محفظتها العقارية.

بالإضافة الى تعليمات بتحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية واعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي