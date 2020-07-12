الرئيس تبون يتلقى تهاني من قبل نظرائه في 6 دول بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، رسائل تهاني بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب من قبل نظرائه في عدة دول.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون تلقى تهاني من قبل نظرائه في كل من:

– Sahle-Work ZEWDE، رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

– رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند.

– حسن روحاني، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

– دانيال أورتيغا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، والسيدة نائبته: روزاريو موريو.

– نيكولاس مادورو موروس، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

– إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد ورئيس الدولة.



وقد ردّ رئيس الجمهورية على نظرائه بالشكر والتعبير عن ارتياحه لجودة علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين الجزائر وهذه الدول الشقيقة والصديقة، مجددا عزمه على مواصلة الجهود المشتركة لتقويتها، وترسيخ سُنة الحوار والتشاور مع قادتها.