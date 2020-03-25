 الرئيس تبون يحيّي كل فاعلي الخير من المواطنين في الداخل والخارج لمواجهة الازمة

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحية شكر إلى كل فاعلي الخير من المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج الذين يتسابقون في مساعدة المستشفيات.

واوضح بيان رئاسة الجمهورية ان الرئيس تبون شكر كل المواطنين الذين تأثروا بإجراءات العزل الإجباري، وتقييد التنقل في هذه المحنة التي تواجه فيها الجزائر وباء كورونا فيروس.

كما يجدّد الرئيس شكره لكلّ الذين بادروا منذ الأيام الأولى إلى حملات التنظيف والتعقيم والتوعية عبر الوطن.

وخص الرئيس بالشكر أفرادا وجمعيات مدنية، وجماعات محلية.

وفي ذات السياق دعا الرئيس تبون الجميع إلى المزيد من الإنضباط والتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية، ومنع الإحتكاك، حفاظا على سلامة الأمة.

كما قال الرئيس “إنّ هذا السلوك الوطني الإنساني يكشف عن درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية، ويعكس شيم التضامن والتكافل التي يتميز بها شعبنا خاصة في أوقات الشدّة”.

وإختتم الرئيس تبون رسالته بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، “مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”.