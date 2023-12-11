الوطني الرئيس تبون يستقبل لوزيرة حنون بقلم م. فيصل نشر في 11 ديسمبر 2023 - 19:13 شارك غرِّد أرسل 187 0 إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون االيوم الإثنبن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون. رابط دائم : https://nhar.tv/sb13A اقرأ أيضا اتصالات الجزائر تطلق عرضا جديدا ! الوطني 23 نوفمبر التراجع عن إجبارية بطاقة التعريف البيومترية في ملفات التقاعد الوطني 09 ديسمبر هذا العدد الحقيقي للمنتسبين لصندوق الضمان الإجتماعي الوطني 29 نوفمبر سيول جارفة.. طرقات مقطوعة وصعوبة في السير عبر 7 ولايات الوطني 24 نوفمبر لعقاب: مكاسب جديدة قادمة للإعلام على يد الرئيس تبون الوطني 02 ديسمبر منصة إلكترونية للناشطين في مجال الرسكلة الوطني 30 نوفمبر سوناطراك تمدد تعاونها مع بوتاس التركية في مجال الغاز الوطني 22 نوفمبر وزارة النقل: ديناميكية جديدة للنقل بالكوابل سنة 2024 الوطني 21 نوفمبر الجزائر وأمريكا: تبادل الخبرات في علم وراثة الأبقار الوطني 26 نوفمبر بلاغ هام من بريد الجزائر الوطني 09 ديسمبر