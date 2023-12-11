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الوطني

الرئيس تبون يستقبل لوزيرة حنون

بقلم م. فيصل
الرئيس تبون يستقبل لوزيرة حنون
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إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون االيوم الإثنبن الأمينة العامة لحزب العمال،  لويزة حنون.
رابط دائم : https://nhar.tv/sb13A
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