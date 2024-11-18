الرئيس تبون يستقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان. وبربارا ليف، نائبة كاتبة الدولة الأمريكي المساعدة لشؤون الشرق الأدنى.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، المستشار لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان حميد لوناوسي، وسفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.