الرئيس تبون يعزي عائلة محمد قروط مدير الطاقة بولاية البيض

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية ومواساة إلى عائلة المرحوم مدير الطاقة بولاية البيض محمد قروط الذي وافته المنية اليوم الخميس.

و قال الرئيس تبون في برقيته: ” ببالغ التأثر والأسى علمت ما ألم بكم من كرب بوفاة الأخ المرحوم قروط محمد، لقد شاء المولى عزوجل ان يرحل عنا رجلا شهما فاضلا إستجمع من الشمائل والخصال زادا أحاطه في حياته بالإحترام والتقدير يلاقي اليوم بمكارمه ومحامده العزيز الرحيم وهو إلى جوار ربه.”

وواصل رئيس الجمهورية:”وإننا لنسلم بقضاء الله وقدره ونحسبكم من الذين يبتغون مرضاته بالصبر والثبات ويطمعون بالأجر والثواب بقلوبهم العامرة بالإيمان.”

أضاف الرئيس:”وفي هذه اللحظات الحزينة أتوجه إليكم بخالص التعازي وصادق مشاعر التعاطف والمواساة داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الخلد، ويلهمكم الصبر الجميل .”