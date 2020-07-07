الرئيس تبون يعزي عائلة المحامية ياسمين طرافي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برقية تعزية لعائلة المحامية ياسمين طرافي التي راحت ضحية اغتيال جبان بالبويرة.

وكتب الرئيس تبون عبر صفحته على التويتر ” أمام الإغتيال الجبان الذي راحت ضحيته اليوم، المحامية طرافي ياسمين بالبويرة وهي في مقتبل العمر، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة.”

وأضاف رئيس الجمهورية ” متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان…تعازيّ الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة”

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللإشارة فقد تم العثور أمس الإثنين على جثة المحامية والتي تبلغ من العمر 28 سنة، متوفية لأسباب مجهولة، بينما تم اليوم توقيف 3 اشخاص مشتبه فيهم بمقتل المحامية .