الرئيس تبون: يمنع منعا باتا ادخال الايدولوجية في النظام التعليمي

قال الرئيس عبد المجيد تبون أنه يمنع منعا باتا ادخال الايدولوجية في نظام التعليم.

وأردف تبون خلال لقائه بمدراء وسائل الاعلام ان الطفل لا بد أن يعيش طفولته، فلا بد من ابعاد المدرسة عن كل الإيديولوجيات.

وأضاف تبون، لا بد من تطوير التعليم فما الفائدة من تحميل الطفل محفظة تزل اكثر من وزنه و يذهب بها كل يوم الى المدرسة.

وقال الرئيس تبون، لا بد من تسهيل عصرنه التعليم باستعملا اللوحات الرقمية و التي يمكن ان تصنع في الجزائر.

وأضاف الرئيس، الدولة تصرف على العلم و التعليم الكثير، والمدرسة هي أساس المجتمع فهي التي تخلق المواطن.

وأردف الرئيس تبون، تفق مع المعلمين، لكن هذا المشكل الاجتماعي لا تنقله الى التلاميذ، اتركو الحكومة تعمل عملها.

وقال الرئيس، التعليم اساسه تنمية فكرية و اخلاقية، والأستاذ هكذا لا يعطي مثلا جيد للتلميذ، لا بد من اعادلة النظر في تأطير التعليم بكل انواعه ومستوياته.

النقل المدرسي للمناطق الداخلية و ليس في المدن

وقال الرئيس تبون ان النقل المدرسي لا بد ان يكون للمناطق الداخلية و ليس في المدن، اما الوجبة فلا بد ان تكون مدروسة و تقدم ساخنة.

هناك من يتلاعب بالملايير و لكن التلميذ لا يصله شيء، فكيف لتلميذ يسير 5 كلمتر على قدميه فيما الدولة توفر النقل المدرسي.

لمذا لا يضرب المعلمون على التلميذ الذي لم يجد الأكل في المطعم المدرسي.