الرئيس تبون ينتصر للسيادة الوطنية و”total” الفرنسية تفشل في الاستحواذ على أصول أناداركو

نجحت الجزائر في كبح صفقة ومساعي الشركة الفرنسية “توتال” في الإستحواذ على أصول شركة أناداركو الأمريكية في الجزائر،

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة total الفرنسية باتريك بويانيه يوم أمس، الثلاثاء،أن الشركة الفرنسية لن تتمكن في نهاية المطاف من الحصول على حصة شركة النفط الأمريكية أناداركو في الجزائر، وهو ما يُعتبر حسب العديد من المتابعين للشأن الطاقوي إنتصارا للسيادة الوطنية الاقتصادية التى لاطالما نادى ووعد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي صرح في العديد من المرات خلال لقاءه بوسائل الإعلام الوطنية بأن السيادة الوطنية خط أحمر.

هذا وقال الرئيس التنفيذي لشركة total، باتريك بوياني، في مؤتمر للمحللين الماليين “أخبرنا الغرب رسميا أننا لا نستطيع الحصول على الأصول الجزائرية”.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت شركة total قد أعلنت العام الماضي عن اتفاق مع شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية لشراء أصول أناداركو في الجزائر وغانا والموزمبيق وإفريقيا الجنوبية بقيمة 8.8 مليار دولار حوالي 7.8 مليار يورو.

وللتذكير، فقد إرتبطت هذه الصفقة بالاستحواذ على شركة Anadarko من قبل Occidental Petroleum فيما عارضت السلطات الجزائرية بشدة قرار استحواذ شركة total على الأصول في البلاد،حيث إضطرت الشركة الوطنية سوناطراك إلى ممارسة حق الشفعة الذي يكفله لها القانون من خلال قانون المحروقات الجديد وايضا قانون المالية التكميلي 2009.

وللإشارة، فقد أفادت شركة total” الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99% بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنةً عن خطط خفض لاستثماراتها استجابةً للأزمة انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.