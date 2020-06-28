الرئيس تبون: ينتقد بطء ربط مناطق صناعية بالكهرباء والغاز ويأمر بربط 50 منطقة

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر التحاضر المرئي عن بعد بعدة قرارات وتوصيات هامة.

وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون بتسھیل عملیة التسديد في انتظار دخول المساحات الفلاحیة والصناعیة المعنیة بالربط الكھربائي والغازي مرحلة الإنتاج.

كما أمر الرئيس بتوسیع عملیات الربط إلى مناطق النشاطات في الولايات الداخلیة للحرفیین وخاصة في الجنوب، والتجمعات السكنیة الجديدة.

وأعرب الرئيس عن رفضه للممارسات البیروقراطیة التي تؤدي إلى حرمان مواطنین منتجین، وخاصة في عالم الفلاحة، من الربط الكھربائي، ثّم ممارسة الضغوط علیھم لتسديد القروض في آجالھا.

من جهة اخرى إنتقد الرئيس تبون بطء ربط مناطق صناعية بالكهرباء والغاز منبها إلى بطء ربط محيطات فلاحية بالكهرباء.

كما تم تسجيل 2726 طلب لربط محيطات فلاحية بالكهرباء و110 طلبات فقط تمت التعاطي معها وجرى الربط بالكهرباء.

وجدد الرئيس التعلیمات السابقة المتعلّقة بالإنتھاء الفوري لعملیة الربط الكھربائي والغازي خاصة في جنوب البلاد.

وهذا من اجل تحرير الطاقات المجمدة في قطاعي الصناعة والفلاحة، وكذا خلق مناصب الشغل التي تساعد على الإنتاج وامتصاص البطالة

وفي ذات السياق وجه الرئیس تھانیه إلى عمال مصفاة النفط بسیدي رزين بالعاصمة على الجھود التي بذلوھا.

وذلك لتعويض الخبراء الأجانب في المشروع الجاري لانتاج المحروقات بالكمیات التي تسمح بتصدير الفائض منھا قريبا.

ويشمل البرنامج الإجمالي لربط المناطق الصناعیة بالكھرباء، 50 منطقة صناعیة، مع الإشارة إلى أن تسییر 44 منطقة يتم من طرف الولايات.

في حین يتم تسییر 6 مناطق أخرى من طرف الوكالة الوطنیة للوساطة والضبط العقاري، وھي الوضعیة التي نجم عنھا وجود قیود تستوجب إعادة النظر في نمط التسییر الحالي لھذه المساحات.

وبشأن ربط المستثمرين خارج المناطق الصناعیة بالكھرباء والغاز، تم تسجیل 854 طلب للكھرباء

و234 طلب خاص بالغاز من بین 8818 مشروع استثماري.

وسجل في مقدمة العراقیل التي تمت مواجھتھا في الربط الكھربائي والغازي، غیاب ممرات إنجاز أشغال شبكات الكھرباء.

واختلاف قائمة المستفیدين عن الأشخاص في أرض الواقع وتوزيع الأغلفة المالیة قبل إجراء الدراسات، وھي اختلالات تستدعي التصحیح بسرعة.