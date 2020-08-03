الرئيس تبون ينهي مهام 34 رئيس أمن ولائي

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام 34 رئيس أمن ولائي.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه وبناء على مراسيم رئاسية صادرة بتاريخ 9 جويلية 2020 تم إنهاء مهام رؤساء الأمن الولائيين الآتية أسماؤهم لتكليفهم بوظائف أخرى

محمد شاقور بصفته رئيسا لأمن ولاية البليدة

عمار شودار رئيس امن ولاية قالمة

عبد الكريم وابري في ولاية قسنطينة

تيجاني زروق في ولاية إليزي

عبد الحكيم علالي في ولاية الوادي

عبد الحكيم برغوتي في ولاية خنشلة

مراد زناتي في ولاية ميلة

محمد بغداد في ولاية عين الدفلى

مختار كعبيش في ولاية عين تيموشنت

محمد صالح زغادنية في ولاية غرداية

كما تم بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 9 جويلية 2020 إنهاء مهام رؤوساء امن الولايات الاتية اسماؤهم لاعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهم :

قدور ساسي في ولاية باتنة

يوسف هامل في ولاية بسكرة

هاشمي لريبي في ولاية بشار

بوبكر مخالفي في ولاية البويرة

عكاش مكيد في ولاية تمنراست

صالح مخلوف في ولاية تلمسان

محمد زوهري بولاية جيجل

محمد أخريب في ولاية سطيف

عيسى بلقشايري في ولاية سعيدة

محمد خزماط في ولاية سكيكدة

جيلالي طاهوري في ولاية سيدي بلعباس

سمير خلاصي في ولاية مستغانم

نور الدين بلقاسم في ولاية المسيلة

لياسين آيت مزيان في ولاية معسكر

يحيى بوصلاح في ولاية ورقلة

مولود محايلية في ولايسة البيض

حميد بن عبد المالك في ولاية برج بوعريريج

سليمان إيمرازن في ولاية تيندوف

محمد شلبي في ولاية سوق اهراس

محمد بوقنادل في ولاية النعامة

وبموجب مرسوم رئاسي أخر مؤرخ في 9 جويلية 2020 تنهى مهام السادة الأتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات الأأتية لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية وهم:

محمد طالبي في ولاية المدية

علي بداوي في ولاية بومرداس

قمر الزمان بوبير في ولاية الطارف

كما تم وبناءا على مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 جويلية 2020 انهاء مهام عبد الله بن ناصر بصفته رئيس أمن ولاية بجاية