الرئيس تبون يهنئ المنتخب العسكري لألعاب القوى

هنأ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، المنتخب الوطني العسكري المشارك في الألعاب الإفريقية العسكرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وجاء في تهنئة الرئيس: “يحدوني شعور بسعادة غامرة، وفخر كبير بعد النتائج التي حققها منتخبنا الوطني العسكري لألعاب القوى، في الألعاب الإفريقية العسكرية بالعاصمة النيجيرية أبوجا. لإحرازهم المرتبة الثانية إفريقيًا بـ 96 ميدالية منها 53 ذهبية وهي نتيجة تعكس المستوى العالي والاحترافي لنخبتنا العسكرية، ومستوى التكوين الذي يخضع له كل أفراد الجيش الوطني الشعبي. سليل جيش التحرير الوطني، في مختلف الأسلحة.”

كما جاء في الرسالة: “ليست المرة الأولى التي تُشرّف فيها نخبتنا العسكرية الجزائر والجيش الوطني الشعبي، في المحافل الرياضية إقليميا وعالميا. ولذا فهو أفضل نموذج يُحتذى به من قبل باقي الفرق الوطنية لإعلاء الراية الوطنية، خاصة وأن النتائج المحققة في منحى تصاعدي مستمر من مشاركة إلى أخرى.”

وأضاف الرئيس تبون: “وبهذه المناسبة، أهنئ كل من شارك في هذا النصر من ضباط وضباط صف ورجال صف وإطارات الجيش الوطني الشعبي. على كل المستويات وكل من ساهم في إعلاء الراية الوطنية، كلًا باسمه ورتبته، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.”