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قمة برلين حول ليبيا.. الرئيس تبون يصل إلى قاعة المؤتمرات

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قمة برلين حول ليبيا.. الرئيس تبون يصل إلى قاعة المؤتمرات
بقلم أسماء.ع

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المقر الذي سيجرى فيه مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وكان في استقبال الرئيس تبون، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.


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