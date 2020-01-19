قمة برلين حول ليبيا.. الرئيس تبون يصل إلى قاعة المؤتمرات

وكان في استقبال الرئيس تبون، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.
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قالت منظمة حماية المستهلك، اليوم الأحد، إن العديد من المناطق والولايات تعرف ندرة في لقاح الأطفال.
وأوضحت المنظمة، في منشور لها، أنها تلقت عدة شكاوى من…
توقف اليوم الأحد، عمال الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بمعسكر، عن العمل احتجاجا منهم على رفضهم للمدير الجديد المنصب نهاية الأسبوع الماضي، بعد قرار توقيف…
أقدم مجهولون، ليلة السبت إلى الأحد، على إقتحام مدرسة إبتدائية تقع بقرية بويخليجن ببلدية تالخمت، في باتنة.
وقام المجهولون، بتخريب الكراسي والطاولات والأبواب والنوافذ وكراريس التلاميذ.
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