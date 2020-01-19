قمة برلين حول ليبيا.. الرئيس تبون يصل إلى قاعة المؤتمرات

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى المقر الذي سيجرى فيه مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وكان في استقبال الرئيس تبون، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.