الرئيس تبون يعزي عائلة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق “علي براهيتي”

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق علي براهيتي.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية أنه على إثر وفاة الوزير المنتدب للميزانية الأسبق علي براهيتي، طيب الله ثراه، بعث اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد عائلته كافة.

وأشاد الرئيس تبون في برقية التعزية بخصال الفقيد الذي “خسرت الأمة بوفاته أحد إطاراتها من ذوي الإلتزام الوطني والكفاءة العالية في كل مواقع المسؤولية التي تولاها، ويشهد بذلك كل من عرفه رحمه الله.”

وإختتم الرئيس “أمام هذا المصاب الجلل، خالص التعازي والمواساة لأفراد العائلة، داعيا العلي القدير أن يتغمّد المغفور له بواسع رحمته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان”.