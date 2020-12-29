الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

وصل مساء اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن عائدا من ألمانيا بعد فترة علاج.

ووفق التلفزيون العمومي الطائرة الرئاسية حطت بمطار مطار بوفاريك العسكري منذ لحظات وعلى متنها رئيس الجمهورية.

الرئيس تبون عاد على متن طائرة رئاسية تحمل رمز7T-VPG التي أجرت رحلة هذا المساء بين مطاري برلين وبوفاريك.

صرح الرئيس تبون عقب وصوله للجزائر “أن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”.

كما قال الرئيس تبون “أحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر”.

وتنمى الرئيس تبون أن تكون السنة الجديدة 2021 سنة مليئة بالخير وأن تكون أحسن بكثير من السنة الماضية على الشعب الجزائري.

وأكد الرئيس تبون من القاعة الشرفية للمطار أن الدولة وعلى رأسها الجيش موجودة لمساعدة سكان المناطق الريفية والجبلية.

الرئيس تبون سافر إلى ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا وكان قد خاطب الجزائريين قبل أيام وطمأنهم على حالته الصحية

وتم نقل الرئيس تبون الأربعاء 28 أكتوبر إلى ألمانيا من لإجراء فحوصات طبية معمقة بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وأعلنت في وقت سابق مصالح رئاسة الجمهورية، عن دخول الرئيس تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.

وخضع الرئيس للحجر الطوعي، قبل 4 أيام إثر اكتشاف إصابة عدد من الإطارات السامية في رئاسة الجمهورية والحكومة بـكورونا.