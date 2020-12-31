الرئيس تبون يمضي على المرسوم المتضمن إصدار تعديل الدستور في الجريدة الرسمية

أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس على مرسوم رئاسي المتضمن إصدار للتعديل الدستور في الجريدة الرسمية.

وتمت المصادقة على تعديل الدستور بموجب إستقتاء يوم 1 نوفمبر 2020.

وأعلن المجلس الدستوري بتاريخ 12 نوفمبر 2020 عن النتائج النهائية لإستفتاء تعديل الدستور التي جاءت كمايلي:

الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320.

العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج :24.466.618.

الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481.

العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551.

نسبة المشاركة:23,84 بالمائة.

الاوراق الملغاة : 637.308.

عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239.

المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمئة.

المصوتون بلا :1.668.148 أي بنسبة 33,20 بالمئة.

هذا ووقع اليوم الرئيس تبون على قانون المالية 2021 بحضور كل من الوزير الأول جراد وكذ الفريق شنقريحة.

بالإضافة إلى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج.

كما كان حاضر كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد، والأمين العام للحكومة يحيى بوخاري.

وللإشارة الرئيس تبون عاد إلى أرض الوطن الثلاثاء الماضي بعد فترة علاج بألمانيا.