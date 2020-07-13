الرئيس يأمر بإعداد دفاتر شروط تركيب السيارات والصناعات الكهرومنزلية واستيراد السيارات الجديدة قبل 22 جويلية الجاري

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأحد اجتماعا وزاريا عن بعد خصصه الرئيس للخطة الوطنية للإنعاش الإقتصادي والإجتماعي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه وخلال الإجتماع المنعقد أمر الرئيس تبون بإعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، بالإضافة إلى إنتاج قطع الغيار، وكذا إستيراد السيارات الجديدة، وكذا استيراد المصانع المستعملة.

وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تتم هذه العملية وجوبا مع إقامة شبكة للخدمة ما بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع.

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كما أمر الرئيس تبون، بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، وكذا منح الأولوية نفسها إلى المؤسسات الناشئة والإنتقال إلى غاية النظام التصريحي، ولا يشترط السجل التجاري إلا بعد إنشاء المؤسسة، ناهيك عن إحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة.