الرئيس تبون: بعض الجزائريين يريدون بيع الوطن بثمن بخس

صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس أن هناك بعض بعض الجزائريين يريدون بيع الوطن بثمن بخص.

وفي خطابه للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد قال الرئيس تبون انه وفى بوعده بخصوص رفع الحد الأذنى للأجور رغم الصعوبات المالية.

وذلك لذوي الدخل الضعيف إلى 20 ألف دينار كما أن 6.500.000 عامل إستفاذ من رفع الضرائب الاجر القاعدي للذين دخلهم أقل من 30 ألف دينار.

وخلال خطابه شكر الرئيس تبون كل من شارك وساهم في كل الورشات التي تم فتحها.

كما أشاد الرئيس تبون بالحراك المبارك الذي أنقذ الجزائر من مأساة وأبهر العالم.