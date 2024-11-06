الرئيس السلوفاكي: خالص التهاني في ذكرى عيد الثورة التحريرية

بعث رئيس جمهورية سلوفاكيا بيتر بيليغريني برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة التحريرية.

وقدم للرئيس تبون باسمه وباسم الشعب السلوفاكي خالص التهاني في ذكرى عيد الثورة التحريرية.

واغتنم الرئيس السلوفاكي هذه المناسبة للإشادة بمستوى العلاقات الثنائية التي تواصل تطورها لاسيما في مجالات التعاون المشترك بما ينفع الشعبين، متمنيا للرئيس وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار.