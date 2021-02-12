الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،اليوم الجمعة، إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا،بعد فترةعلاج قضاها هناك.
وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت بمطار بوفاريك العسكري.
ولحظة وصول الرئيس تبون إلى المطار، كان في إستقباله كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.
وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 جانفي الماضي بالنجاح.
وتجدر الإشارة، إلى ان الرئيس تبون كان قد قضى حوالي شهرين علاج في رحلته الأولى إلى ألمانيا قبل أن يعود إلى الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
وتوجه رئيس الجمهورية مجددا نحو ألمانيا بتاريخ 10 جانفي الماضي لاستكمال العلاج من مضاعفات كورونا.
هذاوقد أجرى الرئيس تبون أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الألماني عبر له فيها عن إمتنانه لمستوى الرعاية الصحية التي تلقاها.
التعليقات (0)