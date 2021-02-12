الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

وذلك على متن طائرة رئاسية تحمل رقم 7t-vpg حطت ب مطار بوفاريك العسكري.

ولحظة وصول الرئيس تبون إلى المطار، كان في إستقباله كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

وكان الرئيس تبون قد تنقل إلى ألمانيا، لإجراء عملية جراحية على مستوى القدم نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

وقد كللت هذه العملية التي أجريت لرئيس الجمهورية يوم 20 جانفي الماضي بالنجاح.