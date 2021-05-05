الرئيس تبون يعيّن المجاهد مصطفى بودينة عضوا بمجلس الأمة

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المجاهد مصطفى بودينة عضوا في مجلس الأمة لمدة 6 سنوات.

وحسب مرسوم رئاسي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن الرئيس تبون عيّن المجاهد بودينة عضوا بالغرفة العليا للبرلمان، عن الثلث الرئاسي.

وسبق أن شغل المجاهد مصطفى بودينة منصب رئيس الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام.

وعُرف المجاهد بودينة بأنه واجه قبل سنوات، محاولات عدة لتزوير التاريخ، خصوصا عندما رد على مزاعم أطلقها الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وقال إن هذا الأخير لا علاقة له بالمحكوم عليهم بالاعدام.