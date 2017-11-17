تُلعب اليوم الجمعة، الجولة 12 من الرابطة الثانية وتحمل عديد اللقاءات الكبيرة، أبرزها تلك التي تجمع أولمبي الشلف بمولودية بجاية.

وسيسعى الرائد عين مليلة، للحفاظ على صدارته من بوابة مولودية العلمة، فيما تبرز في الغرب قمة غالي معسكر و سريع غليزان.

و فيما يلي برنامج لقاءات الجولة 12:

وداد تلمسان – رائد القبة

مولودية بجاية – أولمبي الشلف

غالي معسكر – سريع غليزان

مولودية العلمة – أمل عين مليلة

أهلي برج بوعريريج – شباب عين الفكرون

مولودية سعيدة – شبيبة سكيكدة

جمعية وهران – شباب باتنة

أمل بوسعادة – شبيبة بجاية