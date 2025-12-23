الرابطة المحترفة.. مولودية الجزائر تحقق فوزًا صعبًا على بن عكنون

تمكنت مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، من تجاوز مضيفها نجم بن عكنون بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة.

والتي أقيمت على ملعب علي عمار.

جاء هدف المباراة الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 56 عن طريق المدافع غزالة، ليمنح المولودية فوزًا ثمينًا ويعزز صدارته للترتيب برصيد 28 نقطة، متجاوزًا خسارته الأخيرة أمام مستقبل الرويسات. وبفارق 6 نقاط عن الوصيف إتحاد الجزائر، مؤقتا.

وتبقى للمولودية مواجهتان مؤجلتان في رصيدها: ضد شبيبة القبائل (الجولة 6) والنادي الرياضي القسنطيني (الجولة 12). كما سيواجه المتصدر وفاق سطيف يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة 14، على أن تختتم مرحلة الذهاب بمواجهة أولمبي الشلف في 10 جانفي المقبل.

من جهته، توقف رصيد نجم بن عكنون عند 17 نقطة، محتلاً المركز السابع، بعد هذه الخسارة التي أعاقت تطلعات الفريق للتقدم في جدول الترتيب.