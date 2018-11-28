الرابطة تتجه لرفع عدد اجازات الأندية في الميركاتو الشتوي

يعمل المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، على دراسة مقترح لرفع عدد الإجازت المسموح بها للأندية، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وكشف الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، أنه سيدرس امكانية رفع عدد للاعبين المسموح باستقدامهم خلال الميركاتو الشتوي، من 3 إلى 5 لاعبين.

وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم عرض هذا المقترح، على المكتب الفيدرالي، خلال اجتماعه المقبل، قبل الفصل نهائيا في إمكانية تفعيله.

ويصب هذا القرار في مصلحة الأندية الوطنية المحترفة، التي تسعى لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، قبل انطلاق المرحلة الثانية من البطولة الوطنية.