الرابطة تدعو أندية القسم الثاني للتصويت على الصيغة المثلى للبطولة

وضعت رابطة كرة القدم للهواة، بموافقة الفاف، ثلاثة خيارات أمام أندية القسم الثاني، لانتقاء الصيغة المثلى لبطولة الموسم الجديد.

وكشف الموقع الرسمي لفاف، عن الصيغ الثلاث التي اقترحتها الرابطة على مسؤولي أندية القسم الثاني، قصد التصويت عليها كتابيا.

وتضمن المقترح الأول، بطولة بمجموعتين، تضم كل مجموعة 18 فريقا، وتلعب بمباراة واحدة، بدون جمهور.

الصيغة الثانية، اقترح فيها تكوين ثلاث مجموعات من 12 فريقا، على أن تلعب المباريات كالمعتاد بذهاب وإياب، في 22 جولة، بدون جمهور.

وفي الصيغة الثالثة والأخيرة، تم اقتراح بطولة بـ4 مجموعات من 9 أندية، وتلعب المباريات ذهاب وإياب، في 18 جولة، مع إعفاء فريق من كل جولة.