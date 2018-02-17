الرابطة ترفض طلب “العميد” وتبرمج الداربي العاصمي في 24 فيفري

رفض الديريكتوار المسيّر للرابطة المحترفة، طلب مسؤولي مولودية الجزائر بتأخير مواجهة الداربي العاصمي أمام إتحاد العاصمة وترسيمه يوم 24 فيفري.

ونشر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، برنامج الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى، جاء ضمنه مباراة الداربي العاصمي الذي برمج يوم 24 فيفري بملعب 5 جويلية على الساعة 17:00.

وكان مسيرو مولودية الجزائر قد تقدموا بطلب للرابطة من أجل تأجيل اللقاء بـ 24 ساعة، إلا أن مسؤولي سوسطارة رفضوا ذلك وأصروا على لعب اللقاء في موعده.

ويأتي طلب العميد، كونه سيخوض مباراة العودة من الدور التمهيدي لرابطة الأبطال أمام أوتوهو الكونغولي، 3 أيام قبل موعد الداربي العاصمي.