الرابطة تقدم 3 ملايير بمساعدة أندية المحترف الأول لمحاربة كورونا

قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم رفع القيمة المالية الممنوحة للفاف لمحاربة فيروس كورونا من مليار سنتيم إلى 3 ملايير سنتيم اليوم الثلاثاء.

قرار هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار برفع الهبة المقدمة لدعم محاربة فيروس كورونا جاء بعد موافقة رؤوساء أندية المحترف الأول على المساهمة.

“لاليغ” وبعد آخذ موافقة كل الأندية الناشطة في المحترف الأول اقتصت المليارين من حقوق البث التلفزيوني لموسم 2019-2020 على ان تعيدها في وقت لاحق.

وكان عبد الكريم مدوار قد أكد في تدخل على تلفزيون النهار سهرة الجمعة انه سيتصل برؤوساء الأندية لإيجاد حلول لدعم محاربة كورونا.