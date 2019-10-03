الراغب في الترشح بن نعمان..القرش يعيش على الأعصاب خوفا من الموت جوعا

قال الراغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، الدكتور احمد بن نعمان، أن برنامجه يهتم بالإنسان.

وأوضح بن نعمان على هامش، سحبه لاستمارات التوقيعات، أن ببعض البلدان يستطيع أن يكون إنسان دون امكان،والعكس الصحيح في بلدان اخرى.

وأشار الباحث الجزائري، إلى أن الإنسان كان في 54 حيا ناطقا، صنع امكانا من العدم.

وفي سياق برنامجه، قال بن نعمان، إن القرش في البحر تحتج وتعيش على أعصابها والبشر يساعدونها على ذلك.

وصرّح المتحدث،”لاحظنا ببداية الحراك،احتجاج السمك لأنه جاع والبشر يساعدونه على ذلك،لأنهم فهناك لا يرضيهم أن تكون الجزائر كما أراد الشهداء”.

ومن جهة ثانية، ذكر الراغب في الترشح أن كل من يعارض بيان نوفمبر فهو ضده.

وأوضح المتحدث، أن البيان، كان من وحي السماء، فهم كانوا يسيرون بنور الله ودوخوا الضباط الذين درسوا لعشرات السنين.