الراقي إبن الشنفرة:” فيه شيء غير طبيعي في المباراة واذا سهلولي مهمة نروح لفك لغز المنتخب”

تحصلت النهار حصريا على فيديو للراقي المعروفى إبن الشنفرة يتحدث من خلاله عن سبب تعثر المنتخب الوطني خلال مباريات كأس إفريقيا للامم. حيث ظهر متاثرا بعد خسارة الخضر اليوم.

وتحدث إبن الشنفرى في الفيديو أنه وبعد وفاة الراقي بلحمر الذي كان يتنقل مع الخضر في مبارياتهم لا يوجد راقآخر يتنقل معهم. وقال إبن الشنفرى: بالرغم من انني لا أتابع كرة القدم لكن شاهدة مباراة المنتخب الوطني وتفرجت كيف عانى الخضر أمام مرمى المنافس دون نتيجة وإحراز هدف.

وتابع إبن الشنفرى شاهدت ان المنتخب الوطني يعاني من العين اكثر من السحر وأنا هنا مستعد للذهاب إلى الكاميرون من اجل فك اللغز

كما وجه إبن الشنفرى نداء انه مستعد للذهاب إلى الكاميرون في حال إستخرج له جواز السفر من اجل الوقوف مع الخضر لفك عقدة التهديف.

وكان المنتخب الجزائري إنهزم مساء اليوم الأحد بنتيجة هدف لصفر امام منتخب غينيا الإستوائية وتوقف سلسلة اللاهزيمة للخضر عندالمباراة الـ 35 .