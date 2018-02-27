الرجوب :”حظر تجوال في فلسطين خلال المُباراة أمام الجزائر”

كشف رئيس مجلس الشباب و الرياضة الفلسطيني، جبريل الرجوب بأن المواجهة بين “الخضر” و”الفدائي” ستصنع الحدث في فلسطين، عشية اليوم.

وتحدث قائلا :”الجماهير الفلسطينية في الداخل وفي المنفى ستكون في حالة حظر تجوال لأنها مُتشوقة لمتابعة هذه المُباراة الودية”.

وواصل :”الجميع سيسعى لرصد اللقاء على شاشة التلفاز ومُشاهدة هذه الخرجة على المُباشر لأنهم مُتعلقون بمنتخب بلادهم وبالجزائر بنفس الوقت”.

يُذكر بأن المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة سيُلاقي المنتخب الفلسطيني الأول، على الساعة السادسة مساءا بملعب 5 جويلية الأولمبي.